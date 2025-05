Jogador do América-MG é solto e vai responder em liberdade após ser acusado de injúria racial

O meia Miguelito, do América-MG, foi liberado da prisão em Ponta Grossa (PR) e responderá em liberdade pela denúncia de injúria racial contra o atacante Alano, do Operário-PR, durante um jogo da sexta rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, não houve um desfecho para o caso. A pena máxima prevista para esse crime é de cinco anos de reclusão conforme o Código Penal Brasileiro.



