Jogador do Bragantino submetido a teste de morte cerebral recebe alta e se recupera em casa

O jogador Pedro Severino retornou para casa depois de 98 dias internado, após um grave acidente de carro em que quase foi declarado com morte cerebral. Ele estava indo para um treino no Red Bull Bragantino quando o carro em que viajava colidiu com um caminhão, porque o motorista adormeceu ao volante. Severino passou por cirurgias de reconstrução do crânio e foi recebido em casa pela família. A equipe médica estava prestes a iniciar um protocolo de morte cerebral devido à gravidade do acidente. O clube Red Bull Bragantino continua oferecendo apoio ao jogador durante sua recuperação.



