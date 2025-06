Jogador Pedro Severino surpreende ao se recuperar de grave acidente

A equipe médica detalhou a recuperação de Pedro Severino, jovem jogador que sofreu um grave acidente em março na rodovia Anhanguera. Após quase 100 dias de internação e quatro cirurgias, ele teve alta esta semana, surpreendendo médicos e familiares. Severino, de 19 anos, chegou ao hospital em estado crítico, mas os procedimentos médicos eficientes desde o resgate foram fundamentais. Ele vai continuar a recuperação em casa, com uma cirurgia futura para melhorar a visão do olho direito. O acidente ocorreu quando Pedro se dirigia ao primeiro treino com o Red Bull Bragantino. Apesar das dificuldades, a equipe médica está otimista sobre sua recuperação completa.



