Jovem acusado de participar de assalto diz que é inocente e relata dificuldade para obter emprego

João Vitor da Silva, de 23 anos, responde a uma acusação de furto à residência em São Paulo , que afirma não ter cometido. O crime ocorreu em dezembro de 2022, quando um grupo invadiu uma casa e levou objetos valiosos. A polícia identificou João por semelhança com imagens do circuito de segurança, mas suas digitais não estavam no local. "Eu sou inocente", insiste. O Ministério Público aponta que as provas não são robustas para acusá-lo e solicita sua absolvição. Enquanto aguarda julgamento, João enfrenta dificuldades para conseguir emprego e se aproximar da filha. "Minha vida sempre foi trabalhar e ser honesto", declara João, que teme deixar sua casa por medo de represálias.



