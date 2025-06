Jovem de 19 anos é mantido refém dentro de casa na zona norte de SP

No bairro Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo , um jovem de 19 anos está sendo mantido refém após uma tentativa de roubo, nesta sexta (20). O sequestrador, que exigiu a presença da imprensa, se encontra com a vítima dentro de uma residência. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) e a Polícia Militar cercaram a área e estão negociando com o homem armado. Capitão Guedes, porta-voz da Polícia Militar, destacou a importância de uma abordagem cuidadosa dada a complexidade emocional da situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!