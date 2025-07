Jovem é resgatada de árvore após ser arrastada por correnteza no Texas

O número de mortos nas inundações que atingiram o Texas chega a 104. Uma jovem de 22 anos foi resgatada após passar horas agarrada a uma árvore. O resgate ocorreu próximo a um acampamento infantil inundado. As buscas pelos desaparecidos entram no quinto dia com mais de 20 pessoas ainda não encontradas. Problemas no sistema de alerta foram apontados como possíveis falhas que contribuíram para o alto número de vítimas na região.



