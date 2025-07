Jovem preso há nove meses por sequestro tenta provar inocência

Marcelo, um jovem de 20 anos, está preso há nove meses acusado de sequestro em São Paulo . A família insiste que ele é inocente e que estava em casa na manhã do crime, antes de ir trabalhar. A polícia identificou Marcelo como suspeito devido à proximidade de sua residência com o cativeiro e uso de celular na área. No entanto, a defesa aponta falhas significativas na investigação, incluindo um reconhecimento fotográfico questionável e a ausência de evidências no celular de Marcelo.



