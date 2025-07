Jovem tem couro cabeludo arrancado em acidente durante corrida de kart e caso levanta alerta

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após um acidente em um kartódromo em São Luís (MA). O cabelo dela prendeu na engrenagem do motor do veículo, resultando na perda parcial do couro cabeludo e queimaduras. Os bombeiros cortaram parte do cabelo para liberá-la, e apesar de tudo, seu estado de saúde é estável. A administração local investiga as circunstâncias. Acidentes semelhantes já ocorreram anteriormente e ressaltam a importância dos equipamentos de proteção adequados para praticantes de esportes motorizados.



