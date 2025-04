Jovens são flagrados viajando do lado de fora de trem no Rio de Janeiro

Dois jovens foram registrados viajando do lado de fora de um trem no Rio de Janeiro , em cenas preocupantes capturadas do interior do vagão, mostrando os arriscando com o trem em movimento e um vidro quebrado na porta. A concessionária responsável informou que, desde o ano passado, vem realizando uma campanha educativa sobre os riscos dessa prática. Devido ao aumento dos casos, a empresa planeja intensificar essas ações nos próximos dias para garantir a segurança dos passageiros e o funcionamento da operação ferroviária.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!