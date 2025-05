Julgamento de Paulo Cupertino por assassinato de ator e pais chega à fase final

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais, continua nesta sexta (30), com o veredito previsto para ser divulgado em breve. Cupertino, que negou os assassinatos em seu extenso depoimento, alegou que outra pessoa teria cometido os crimes, sem dar detalhes adicionais. No entanto, sua filha Isabela contradisse essa declaração, afirmando que ele foi o responsável pelos disparos. Cupertino, que esteve foragido por quase três anos, foi preso em maio de 2022 e atualmente está detido em Guarulhos, na Grande São Paulo .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!