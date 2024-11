Justiça de Portugal condena mulher por racismo contra filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A Justiça de Portugal condenou Adélia Barros, de 59 anos, a 8 meses de prisão por racismo contra os filhos do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O caso ocorreu em 2022. A pena será cumprida em liberdade e inclui uma indenização de cerca de R$ 85 mil para as vítimas, além do pagamento de R$ 15 mil a uma associação anti-racismo. A mulher também deverá se submeter a tratamento contra alcoolismo.