Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba

Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem ao litoral paulista. Alessandro Neves dos Santos, que confessou o crime, permaneceu livre inicialmente após a justiça negar sua prisão preventiva. O Ministério Público recorreu, mas Alessandro já havia fugido quando a prisão foi decretada. Os pais da jovem pedem justiça.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!