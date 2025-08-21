Logo R7.com
Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba

Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça

Fala Brasil|Do R7

Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem ao litoral paulista. Alessandro Neves dos Santos, que confessou o crime, permaneceu livre inicialmente após a justiça negar sua prisão preventiva. O Ministério Público recorreu, mas Alessandro já havia fugido quando a prisão foi decretada. Os pais da jovem pedem justiça.

