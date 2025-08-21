Justiça nega prisão de homem que confessou matar jovem em Ubatuba
Os pais de Sarah Picolotto dos Santos pedem justiça
Sarah Picolotto dos Santos, de 20 anos, foi assassinada em Ubatuba durante uma viagem ao litoral paulista. Alessandro Neves dos Santos, que confessou o crime, permaneceu livre inicialmente após a justiça negar sua prisão preventiva. O Ministério Público recorreu, mas Alessandro já havia fugido quando a prisão foi decretada. Os pais da jovem pedem justiça.
