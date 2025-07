Justiça nega prisão preventiva de policial que atirou e matou estudante de medicina em SP

A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva contra o policial Guilherme Augusto Macedo, acusado de atirar no estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas. O incidente ocorreu após uma perseguição policial que terminou em um hotel, onde Marco Aurélio foi morto com um tiro à queima-roupa. Os dois policiais envolvidos, ainda em liberdade, continuam na parte administrativa da corporação.



