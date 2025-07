Katy Perry e Justin Trudeau são vistos juntos em jantar no Canadá

A cantora Kate Perry foi vista durante um jantar ao lado de Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, em um restaurante em Montreal. O encontro ocorreu de forma descontraída, com lagosta, drinks e muita conversa. Recentemente, Kate se separou do ator Orlando Bloom. Trudeau também está solteiro desde 2023. O encontro gerou especulações sobre a relação entre os dois.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!