Kris Jenner viraliza com aparência jovem após novo lifting facial

Kris Jenner, a matriarca da família Kardashian, surpreendeu com uma aparência mais jovem em um evento recente, resultado do deep plane facelift. Esta técnica de lifting facial se tornou padrão ouro entre celebridades. No Brasil, o procedimento pode ultrapassar R$ 50 mil e exige um tempo de recuperação maior que o facelift tradicional, mas promete resultados que duram até 15 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!