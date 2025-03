Ladrão assalta condomínio e volta horas depois para pegar capacete que esqueceu no local

Um homem destravou o portão eletrônico e invadiu um condomínio em São Bernardo do Campo (SP). Ele circulou entre os carros e furtou uma bicicleta e pertences dos moradores. Cinco horas após a invasão, retornou para pegar um capacete esquecido. O síndico informou que as imagens foram enviadas à Polícia Civil, mas a ocorrência ainda não foi localizada e o criminoso permanece não identificado. O condomínio usa tecnologia avançada de segurança, com 85 câmeras e sistemas biométricos, para evitar invasões.



