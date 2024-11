Léo Santana faz show ao lado de Tiaguinho, Péricles e MC Daniel em São Paulo

O Parque do Ibirapuera será palco da turnê “Paggodin”, do cantor Léo Santana, neste domingo (20). O evento contará com a participação dos artistas Tiaguinho, Péricles e MC Daniel. Durante entrevista, Léo Santana falou da expectativa para o show em São Paulo, destacou a importância de dividir o palco pela primeira vez com Péricles e também comentou a parceria inédita com MC Daniel.