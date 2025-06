Love & Dance permite que casais se conheçam e se apaixonem em competição de dança

O Love & Dance , o novo reality musical da RECORD, estreia neste domingo (8), às 18h. No programa, casais que não se conhecem têm que se apresentar juntos em um desafio de dança e, quem sabe, acender a chama de um romance. A atração é comandada por um casal que, diferente dos competidores, já se conhece há muito tempo: Felipe Andreoli e Rafa Brites. E o time de comentaristas ainda conta com a Marisa Orth.



