Lula aciona STF contra derrubada de decreto do IOF

O presidente Lula entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso Nacional de derrubar o decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras (IOF). A ação será relatada pelo ministro Alexandre de Moraes e enviada pelo Supremo via Advocacia Geral da União. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, alertou que esta ação judicial pode piorar a já desgastada relação entre o governo e o Legislativo. Ele anunciou nas redes sociais que o Congresso está preparado para o enfrentamento.



