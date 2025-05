Lula assina medida provisória para ampliar gratuidade de energia

O presidente Lula assinou uma medida provisória que amplia a gratuidade da conta de energia elétrica para famílias de baixa renda no Brasil, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas. Gratuidade será concedida para quem consome até 80 kWh por mês e tem renda de no máximo meio salário mínimo per capita. Idosos e quilombolas inscritos no Cadastro Único também terão direito. Famílias com renda entre meio e um salário mínimo e consumo de até 120 kWh terão desconto parcial.



