Lula assume presidência do Mercosul durante cúpula na Argentina

O presidente Lula assumiu a presidência do Mercosul durante a cúpula realizada na Argentina. As prioridades brasileiras incluem o fortalecimento do comércio no bloco, o combate à crise climática e a transição energética. Em seu discurso, Lula destacou a importância da união regional e os benefícios das tarifas externas comuns para proteção contra guerras comerciais.



