Lula se diz disposto a conversar com Trump, mas autoriza uso de reciprocidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou estar aberto para negociações sobre as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. Em entrevista exclusiva à RECORD Minas, Lula afirmou que está pronto para dialogar assim que os americanos estiverem dispostos. Ele também destacou a intenção do governo brasileiro de buscar mercados alternativos devido às sobretaxas americanas.

Durante a conversa com Laier Renó no Balanço Geral , Lula culpou diretamente Trump pela dificuldade nas negociações tarifárias. Segundo ele, o presidente americano age como "dono do planeta", dificultando qualquer avanço diplomático. Apesar disso, uma carta foi enviada por Lula convidando Trump para participar da COP30.

Além das tentativas de diálogo direto com os Estados Unidos, o presidente autorizou o uso da lei da reciprocidade contra as medidas unilaterais americanas. O Itamaraty notificará oficialmente os EUA sobre essa decisão ainda hoje. A legislação permite ao Brasil retaliar economicamente países cujas ações prejudiquem sua economia.

A Câmara de Comércio Exterior terá 30 dias para avaliar se as tarifas impostas pelos EUA justificam a aplicação dessa lei. Enquanto isso, em viagem ao México, o vice-presidente Geraldo Alckmin lidera o Comitê de Negociações com os Estados Unidos e reforçou que a soberania nacional é prioridade nas tratativas internacionais do país.

