Mãe desmente agressor que afirma ter confundido recém-nascido com bebê reborn

A mãe de uma recém-nascida de quatro meses atacada em Belo Horizonte desmentiu a versão do agressor que afirmou pensou tratar-se de um bebê reborn. Segundo ela, o homem interagiu com a criança antes de praticar a violência . A menina precisou ser internada por 12 horas após ser atingida na cabeça. A família se revoltou com a liberação do agressor, que pagou fiança de R$ 4.554 e responderá em liberdade.



