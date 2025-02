Mãe do filho de Mumuzinho processa cantor por abandono parental

Marize Calheiros, ex-companheira do cantor Mumuzinho, entrou com um processo judicial contra o pagodeiro, alegando que ele não participa ativamente da vida de seu filho de 13 anos. Ela afirma que o menino sofre ansiedade por conta da ausência do pai e que Mumuzinho não paga a pensão alimentícia adequadamente. Mumuzinho, em resposta, negou as acusações de abandono e afirmou manter um relacionamento com o filho.



