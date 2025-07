Mães enfrentam angústia e esperança na luta pela doação de órgãos para seus filhos

Três mães aguardam a doação de corações para seus filhos internados em São Paulo . No quinto andar do Instituto do Coração, maior referência em transplante infantil da América Latina, três mães se dedicam 24h entre a beira do leito e o silêncio dos corredores. Acompanhe a reportagem delas na reportagem!



