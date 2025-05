Maior avião do mundo enfrenta falha técnica após decolar em Guarulhos

O maior avião do mundo enfrentou uma falha técnica após decolar de Guarulhos com destino a Dubai. A aeronave realizou cinco voltas sobre Ubatuba (SP) antes de retornar ao aeroporto de origem. A companhia aérea não forneceu detalhes sobre o problema, mas informou que o pouso foi seguro e os passageiros foram realocados em outro voo. Não houve feridos no incidente.



