Mauricio garante vitória do Palmeiras contra a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista

O Palmeiras começou o Campeonato Paulista de 2025 com uma vitória de 2 a 0 sobre a Portuguesa no Allianz Parque. Maurício se destacou ao marcar os dois gols do jogo. No primeiro tempo, ele abriu o placar com assistência de Van der Klan, e no segundo tempo, finalizou após passe de Marcos Rocha. O time ainda teve chances com Estevam e Richard Rios, mas não ampliou. A Portuguesa teve um pênalti revisado pelo VAR que não foi marcado. Próximo desafio do Palmeiras será contra o Noroeste em Bauru, no próximo sábado 918).