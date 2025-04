Megaoperação combate tráfico de drogas e desmanche de carros na Grande São Paulo

A Polícia Civil e a Guarda Municipal realizam uma operação na região metropolitana de São Paulo com foco no combate ao tráfico de drogas e à venda ilegal de peças de veículos. Durante as buscas, uma pessoa foi presa em flagrante. As equipes atuam em diversos municípios, cumprindo mandados de busca, apreensão e prisão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação também visa combater crimes de receptação e desmontes de veículos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!