Megaoperação prende 603 pessoas e captura líder do tráfico no Rio

A Polícia Civil do Rio realizou uma operação que prendeu 603 pessoas, considerada a maior da corporação no estado. Entre os detidos está Luiz Carlos Lomba, conhecido como ‘Chocolate’, capturado enquanto fazia uma harmonização facial para evitar ser reconhecido. A ação ocorreu em vários pontos da cidade com mais de 2 mil policiais envolvidos. Os presos são acusados de diversos crimes, incluindo roubos e associação ao tráfico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!