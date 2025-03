Menina de 10 anos morre após choque elétrico em condomínio em São Paulo

Giovana Rodrigues da Silva, de 10 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto brincava de esconde-esconde no pátio de seu condomínio, em São Paulo. O acidente ocorreu perto da casa de máquinas, onde fios de alta tensão estavam expostos. Giovana foi encontrada por moradores quase duas horas depois. A tragédia trouxe à tona preocupações sobre a segurança em condomínios, com denúncias de falta de manutenção e áreas perigosas sem isolamento.



