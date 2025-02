Menino baleado na virada do ano em SP recebe alta e se recupera em casa

Nos primeiros minutos de 2025, Matheus, um garoto de 9 anos, foi atingido por uma bala perdida durante as comemorações de Ano Novo em São Paulo. Após passar uma semana na UTI, os médicos optaram por não retirar a bala para evitar maiores riscos. Matheus agora se recupera em casa e já é capaz de se movimentar. A polícia busca identificar a origem do disparo. Nos primeiros dias de 2025, outras nove pessoas também foram vítimas de balas perdidas no Brasil.