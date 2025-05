Menino de 2 anos é encontrado protegido por cães após quase 24 horas desaparecido no Amazonas

Um menino de dois anos que estava desaparecido há quase 24 horas foi encontrado com a ajuda de dois cães que o protegeram durante toda a noite. A criança se perdeu enquanto brincava na chácara da avó e foi achada próxima a um córrego em meio a um cafezal de Humaitá (AM). Os animais, que pertencem a um vizinho, seguiram o garoto e suas pegadas ajudaram bombeiros e voluntários a localizá-lo. Com ferimentos leves, ele foi resgatado e está bem. O reencontro com a mãe foi marcado pela emoção e alívio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!