Menino de 5 anos tem morte cerebral confirmada após ser baleado em Nova Iguaçu

O menino Enzo Gabriel, de 5 anos, teve a morte cerebral confirmada após ser baleado na cabeça em Nova Iguaçu (RJ). O incidente ocorreu quando ele e um homem foram alvos de disparos feitos por um criminoso que desceu de um carro. O menino foi levado ao hospital em estado gravíssimo e os exames mostraram ausência de atividade cerebral. O outro ferido é Mateus Maximiliano, de 27 anos, que já recebeu alta. A polícia civil investiga o caso.



