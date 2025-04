Mercados financeiros se recuperam após conflitos tarifários entre EUA e China

Após uma segunda-feira crítica, as bolsas globais abriram esta terça (8) em alta com a calmaria temporária na guerra tarifária. Na Ásia, o Japão registrou alta de quase 6%, enquanto Coreia do Sul e Austrália também subiram. Hong Kong teve uma leve recuperação. Na Europa, Reino Unido, França e Alemanha começaram o dia com altas próximas a 1%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!