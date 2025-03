Mestre de capoeira é morto durante tentativa de assalto na Grande São Paulo

Eduardo de Souza, 42 anos, mestre de capoeira, foi baleado durante um assalto em Mauá, na Grande São Paulo, quando voltava para casa. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos abordaram Eduardo com a intenção de fazer um arrastão e fugiram em uma moto que pertencia à vítima há cerca de dois anos. Wagner, um trabalhador da região, ouviu o disparo e acionou a polícia. "Eu só escutei o barulho, olhei, vi ele caído", relatou Wagner. O caso de latrocínio foi registrado no primeiro Distrito Policial de Mauá e os suspeitos ainda não foram presos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!