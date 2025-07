Michael Madsen, astro de 'Cães de Aluguel', morre aos 67 anos

Michael Madsen, conhecido por seus papéis de vilão, morreu aos 67 anos. Ele foi encontrado em sua casa em Malibu, Califórnia, e a suspeita é de parada cardíaca. Com quatro décadas de carreira no cinema, se destacou como Mr. Blonde em "Cães de Aluguel" e teve uma parceria memorável com Quentin Tarantino em "Kill Bill". O ator deixa esposa e seis filhos.



