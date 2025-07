Morador espanta ladrões de casa após gritar por socorro na Mooca, zona leste de SP

Em um incidente no bairro da Mooca, São Paulo , três criminosos tentaram assaltar uma residência. Eles aproveitaram do muro baixo para entrar no quintal, e um ladrão subiu sobre o outro para alcançar a janela do quarto. O barulho despertou os moradores, que imediatamente gritaram por socorro, assustando os invasores.



