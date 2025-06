Moradores de Moeda (MG) reclamam após arara-canindé ser levada pelo Ibama

Uma arara-canindé, famosa por interagir com os moradores de Moeda, região metropolitana de BH desde 2021, foi levada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Moradores da cidade expressam descontentamento com a captura e iniciaram uma campanha para sua devolução. A prefeitura planeja dialogar com o Ibama pela soltura da arara, em meio a vídeos que mostram as interações amistosas da ave com a comunidade.



