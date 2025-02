Moradores de SP recebem alerta de terremoto pelo celular; Defesa Civil nega tremor

Na madrugada desta sexta (14), moradores do litoral paulista foram surpreendidos por um alerta em seus celulares sobre um terremoto de 4,4 na escala Richter. Esse alerta foi emitido pelo Google para dispositivos Android. A Defesa Civil, no entanto, afirmou que não emitiu nenhum alerta, e o Centro de Sismologia da USP não registrou qualquer abalo ou previsão de tremor para a região. Procurado, o Google ainda não respondeu sobre a origem do alerta inesperado.