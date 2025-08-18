Morre aos 87 anos o ator britânico Terence Stamp

O ator britânico Terence Stamp faleceu aos 87 anos. Com uma carreira que se estendeu por 60 anos, ele colaborou com diversos diretores renomados. Nos anos 60, destacou-se em filmes como "Teorema" e "O Colecionador". Na década de 80, ficou conhecido como o General Zod nos filmes do Super-Homem. A família não divulgou a causa da morte.



