Morre Frank Caprio, conhecido como 'o melhor juiz do mundo'

O juiz americano Frank Caprio morreu aos 88 anos em decorrência de um câncer no pâncreas. Ele ganhou notoriedade através de um programa de TV que exibiu as decisões do tribunal de Rhode Island. Os vídeos das audiências se tornaram virais nas redes sociais e atraíram a atenção global. Em uma audiência notável, ele perdoou a multa de um homem que levava seu filho ao hospital, dizendo: “Você é um bom homem. Eu desejo o melhor para o seu filho e eu desejo boa saúde e seu caso está arquivado”.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!