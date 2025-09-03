Motorista alcoolizado provoca acidente fatal e é liberado sob fiança de R$ 15 mil

No dia 18 de junho, em Fortaleza (CE), o jovem Kauã Guedes de 18 anos morreu após um trágico acidente causado pelo empresário Rafael Ferreira, que dirigia alcoolizado e ultrapassou o sinal vermelho antes de colidir com a moto de Kauã e Igor Lima. O motorista foi liberado após pagar uma fiança de R$ 15 mil.

O acidente ocorreu quando a camionete de Rafael bateu na motocicleta dos jovens, que estavam na via preferencial, arrastando a moto por mais de 20 metros e derrubando uma árvore. Câmeras de segurança registraram o impacto.