Motorista alcoolizado provoca acidente fatal e é liberado sob fiança de R$ 15 mil

Família de jovem atropelado em Fortaleza busca justiça após liberação do motorista envolvido

No dia 18 de junho, em Fortaleza (CE), o jovem Kauã Guedes de 18 anos morreu após um trágico acidente causado pelo empresário Rafael Ferreira, que dirigia alcoolizado e ultrapassou o sinal vermelho antes de colidir com a moto de Kauã e Igor Lima. O motorista foi liberado após pagar uma fiança de R$ 15 mil.


O acidente ocorreu quando a camionete de Rafael bateu na motocicleta dos jovens, que estavam na via preferencial, arrastando a moto por mais de 20 metros e derrubando uma árvore. Câmeras de segurança registraram o impacto.


Rafael tem histórico de infrações de trânsito, acumulando pelo menos 25 multas em pouco mais de um ano, principalmente por excesso de velocidade. A família de Kauã busca justiça, enquanto o caso continua na justiça após recurso da defesa.

