Motorista de aplicativo escapa de assalto e grava fuga em São Paulo

O motorista de aplicativo Josemar Alves dos Santos conseguiu escapar de uma tentativa de assalto em São Paulo e gravou sua fuga. O incidente ocorreu enquanto ele seguia para buscar um passageiro. Dois homens tentaram cercar seu carro, um deles aparentemente armado. Rapidamente, Josemar abaixou-se e acelerou, conseguindo escapar. A situação ocorreu a 600 metros de uma base da Polícia Militar. No início do ano, Josemar já havia sido vítima de assalto. Ele decidiu divulgar o vídeo como um alerta para outros motoristas, destacando a importância de estar sempre atento.



