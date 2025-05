Motorista de ônibus é ameaçado com faca durante o assalto em Brasília

Durante um assalto a um ônibus em Brasília , um dos ladrões ameaçou o motorista com uma faca enquanto ele dirigia. O motorista tentou reagir, mas foi dominado pelo assaltante. Enquanto isso, outro criminoso roubava os passageiros. Após o incidente, a polícia prendeu os dois criminosos e recuperou todos os pertences das vítimas em uma mata próxima ao local do ocorrido.



