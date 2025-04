Motorista de ônibus salva criança engasgada no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um motorista de ônibus salvou uma criança que estava engasgada. A mãe, em desespero, pediu ao motorista para parar o veículo. Após descer com o menino, o motorista percebeu a emergência e aplicou a manobra de Heimlich. A técnica foi eficaz, e em um minuto, a criança voltou a respirar normalmente. Após o susto, mãe, filho e motorista seguiram viagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!