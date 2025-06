Motorista de ônibus tem mal súbito e bate ônibus contra muro na zona sul de São Paulo

Um motorista de ônibus ficou ferido após sofrer um mal súbito e colidir com um muro na Avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo , na na manhã deste sábado (28). Segundo o corpo de bombeiros, o motorista perdeu a consciência durante a condução. A grade de proteção da rua foi danificada no impacto. O motorista recebeu atendimento médico e agora passa bem. Não há informações sobre passageiros feridos no incidente.



