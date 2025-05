Motorista embriagado atropela participantes de corrida em Manaus

Um motorista embriagado invadiu a pista isolada e atropelou cinco participantes de uma corrida comemorativa do Dia do Trabalhador, em Manaus (AM). Os corredores estavam na faixa da esquerda, protegida por cones. As vítimas foram hospitalizadas; duas já receberam alta, enquanto o estado das outras não foi divulgado. O suspeito foi submetido a um teste de bafômetro que confirmou a ingestão de álcool e foi preso em flagrante.



