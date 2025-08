Motorista embriagado provoca acidente com morte em Cotia

João Tadeu Quirino, de 61 anos, foi preso após dirigir embriagado e causar um grave acidente em Cotia, Grande São Paulo. Ele colidiu com uma caminhonete, resultando em oito pessoas atingidas. Uma mulher de 33 anos morreu no hospital, enquanto sua mãe permanece em estado grave. João já tinha histórico com a polícia por dirigir sob influência de álcool e agora enfrenta acusações de homicídio e lesões corporais.



