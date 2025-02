Motorista insatisfeito com farelo de comida em carro agride passageira no Rio

Uma passageira de 68 anos foi agredida por um motorista de aplicativo em Copacabana, no Rio de Janeiro. O agressor, Lucas Carneiro, de 26 anos, já responde a um inquérito por adulteração de veículo e foi desligado do aplicativo. A agressão ocorreu após a passageira, Maria de Fátima, deixar farelos de biscoito no carro dele. Lucas chutou as costas dela enquanto ela entrava no condomínio onde vive. O caso está registrado como lesão corporal leve e poderá ser agravado dependendo do resultado do exame médico realizado.