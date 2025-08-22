Motorista morre esmagado por carreta após caminhoneiro dormir ao volante

Em São José do Rio Preto (SP), um caminhoneiro adormeceu ao volante, provocando um acidente grave que resultou na morte de Glaucio Rogério Gonçalves, de 51 anos. O caminhão colidiu com o carro da vítima, que ficou completamente destruído e foi parar em cima do caminhão da frente. Os bombeiros atuaram por cinco horas na tentativa de resgate. A empresa responsável pelo caminhão lamentou o ocorrido e afastou o motorista.



